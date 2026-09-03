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При атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погибли два человека, в числе которых подросток

При атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погибли два человека, в числе которых подросток

Из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на муниципалитеты ЛНР погибли два человека, включая 14-летнюю девочку, а также подросток и девять взрослых получили ранения.

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