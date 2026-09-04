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Как восстановить удалённые файлы в Windows, даже если корзина уже очищена

Восстанавливаем данные в Windows: корзина, История файлов, OneDrive и программа 4DDiG. Бесплатно вернёте до 2 ГБ файлов даже после очистки корзины.

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