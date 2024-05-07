Россияне рассказали о своих мечтах

30% мечтают о квартире, об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования. При этом 25% респондентов назвали в качестве материальной мечты загородный дом, 23% — автомобиль, 15% — путешествие или переезд в другую страну.
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