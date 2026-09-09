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Программу поддержки для иллюстраторов запустили во «ВКонтакте»

Программу поддержки для иллюстраторов запустили во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила программу поддержки для иллюстраторов. Победители смогут заключить договор с «Литрес» и «Комильфо» и выпустить работу как в печатном, так и в цифровом формате, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

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