Всероссийский день призывника 15 ноября 2023 года: как красиво поздравить с этим праздником Елена ГалицкаяСегодня, 15 ноября, Россия отмечает Всероссийский день призывника, уделяя внимание тем, кто в любой момент готов встать на защиту Родины.