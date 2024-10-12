Ученые Луисвиллского университета изучили работу мозга в последние минуты жизни

Перед смертью мозг человека воспроизводит самые яркие воспоминания из жизни. Об этом сообщили ученые Луисвиллского университета (США), которые случайно зафиксировали активность мозга в момент смерти 87-летнего пациента.
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