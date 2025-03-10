Медведев обвинил глубинное государство в похоронах демократии в Румынии

Недопуск самого популярного кандидата Кэлина Джорджеску к выборам в Румынии назвал «похоронами демократии» со стороны глубинного государства зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 марта на своей странице в соцсети X на английском языке.
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