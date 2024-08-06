В Центре знаний "Машук" завершила свою работу летняя встреча клуба "Эльбрус"

Дагестанское региональное сообщество клуба приняло активное участие в летней встрече Эльбрусского клуба лидеров России и его региональных отделений, проходившей с 31 июля по 3 августа в Центре знаний "Машук".
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