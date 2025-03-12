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лина любимцева

Европа на самом деле ЗЛАЯ и АЛЧНАЯ, но упорно продвигает громогласную идею, что Европа - это демократия!... Да эти наглые понятия не имеют, ЧТО ТАКОЕ ИСТИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ? По-крайне мере, Европа понятия не имеет, что это такое на самом деле.