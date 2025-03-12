Полковник Бо: Европа с самого начала продвигала идею злой России

Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии