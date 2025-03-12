Русская весна
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Русская весна

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Полковник Бо: Европа с самого начала продвигала идею злой России

Полковник Бо: Европа с самого начала продвигала идею злой России

Европейцы не могут так легко отказаться от продолжения украинского конфликта из-за глубокой вовлеченности, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Европа на самом деле ЗЛАЯ и АЛЧНАЯ, но упорно продвигает громогласную идею, что Европа - это демократия!... Да эти наглые понятия не имеют, ЧТО ТАКОЕ ИСТИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ?    По-крайне мере, Европа понятия не имеет, что это такое на самом деле.
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