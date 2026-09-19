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Татар-информ

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Екатерина Брицова стала 12-й победительницей розыгрыша iPhone 17

Екатерина Брицова стала 12-й победительницей розыгрыша iPhone 17

Екатерина Брицова стала обладательницей 12-го смартфона iPhone 17 в рамках республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы» #ТатарстанАлга.

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