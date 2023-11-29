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Readovka: Зеленский запретил главам областей общаться с Залужным

Readovka: Зеленский запретил главам областей общаться с Залужным

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис запретили руководителям обладминистраций любые контакты с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, сообщает Readovka со ссылкой на украинского журналиста Юрия Николова.

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