Readovka: Зеленский запретил главам областей общаться с Залужным

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис запретили руководителям обладминистраций любые контакты с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, сообщает Readovka со ссылкой на украинского журналиста Юрия Николова.
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