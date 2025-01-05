FT: одна из стратегий Пекина в отношении Трампа будет в стиле Дона Корлеоне

Китай будет использовать в отношении избранного президента США Дональда Трампа три стратегии. Такое предположение высказал экс-сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос в беседе с британской газетой The Financial Times (FT).
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