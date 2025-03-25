RT: депутат Говырин назвал 4 главных закона, вступающих в силу с 1 апреля

Законы касаются повышения пенсий и изменений в ипотечном кредитовании.Алексей Говырин, депутат Государственной думы от Ивановской и Владимирской областей, дал интервью RT и назвал четыре ключевых изменения в законодательстве, вступающих в силу с 1 апреля.