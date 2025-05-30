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Политика как она есть

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Илон Маск получил от Трампа золотой ключ

Илон Маск получил от Трампа золотой ключ

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ в знак признательности за его работу в качестве куратора ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE).

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