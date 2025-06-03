Личности подростков, осквернивших Вечный огонь в Братске, установлены

В Братске школьники осквернили Вечный огонь на мемориале Славы, прыгая на металлической звезде. Мэр города Александр Дубровин, выразил возмущение произошедшим и поручил усилить патриотическое воспитание в школах, проведя классные часы на тему Великой Отечественной войны.
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