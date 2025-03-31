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Прорыв к Днепру: «Москаль сильно жмёт. Если не дадут команду на отход из Богатыря, хлопцам конец»

Прорыв к Днепру: «Москаль сильно жмёт. Если не дадут команду на отход из Богатыря, хлопцам конец»

На подступах к Днепропетровщине началась весенне-летняя наступательная операция Из-за так называемого Новопавловского направления, под которым военные эксперты подразумевают участки фронта западнее Курахово и севернее Великой Новоселки, для ВСУ возникала угроза очередного «котла» уже в населенном пункте Богатырь.

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Комментарии
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Амара Карпова
Держу кулаки за ребят наших👊👊👊Победа будет за ними💯🙏Храни ВСЕХ Бог❤️🙏🙏🙏
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6 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ребята давите без пощады хохляцкую тварь там нормальных давно нет. Хороший хохол это дохлый хохол в канаве с червями.🙏🙏🙏🙏🙏
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2 час.
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