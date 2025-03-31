Прорыв к Днепру: «Москаль сильно жмёт. Если не дадут команду на отход из Богатыря, хлопцам конец»

На подступах к Днепропетровщине началась весенне-летняя наступательная операция Из-за так называемого Новопавловского направления, под которым военные эксперты подразумевают участки фронта западнее Курахово и севернее Великой Новоселки, для ВСУ возникала угроза очередного «котла» уже в населенном пункте Богатырь.