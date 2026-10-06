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Обезумевший челябинец пытал жену шуруповертом и выбросил ее с балкона

Обезумевший челябинец пытал жену шуруповертом и выбросил ее с балкона

"112" Обезумевший наркоман пытал женщину шуруповертом и выбросил ее тело с балкона. Во всяком случае, в этом уверены следователи.

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