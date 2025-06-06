СМИ: Трамп хочет сократить помощь Киеву из-за атак БПЛА ВСУ на российские аэродромы

При этом американский президент назвал атаку ВСУ на российские аэродромы “крутой”. Операция БПЛА ВСУ, нанесших удары по военным аэродромам на территории России 1 июня, стала предметом бурного обсуждения в политических кругах США.
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