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СМИ: Трамп хочет сократить помощь Киеву из-за атак БПЛА ВСУ на российские аэродромы

СМИ: Трамп хочет сократить помощь Киеву из-за атак БПЛА ВСУ на российские аэродромы

При этом американский президент назвал атаку ВСУ на российские аэродромы “крутой”. Операция БПЛА ВСУ, нанесших удары по военным аэродромам на территории России 1 июня, стала предметом бурного обсуждения в политических кругах США.

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