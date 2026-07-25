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Контрафронт

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Западный Берег и сектор Газа: По меньшей мере один человек, как сообщается, директор полиции...

Западный Берег и сектор Газа: По меньшей мере один человек, как сообщается, директор полиции Северной Газы, был убит и несколько других получили ранения в результате израильского авиаудара по району Шейх Радван города Газа, провинция Газа, ранее в тот же день.

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