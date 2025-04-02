Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора и требовать СНИЛС

Роскомнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, звонят гражданам и сообщают о взломе их личного кабинета на портале "Госуслуги", требуя номер СНИЛС.
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