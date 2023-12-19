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Уехавший в США внук Пугачевой пытается заработать на токенах

Уехавший в США внук Пугачевой пытается заработать на токенах

Никита Пресняков сейчас ищет способы заработка за рубежом. Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова перебрался в США вместе с женой, моделью Аленой Красновой, после начала мобилизации.

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