Уехавший в США внук Пугачевой пытается заработать на токенах

Никита Пресняков сейчас ищет способы заработка за рубежом. Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова перебрался в США вместе с женой, моделью Аленой Красновой, после начала мобилизации.
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