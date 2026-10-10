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Мировое обозрение

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Дмитриев заявил о пользе сотрудничества России и США для мировых рынков

Дмитриев заявил о пользе сотрудничества России и США для мировых рынков

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о продолжении энергетического и экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

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