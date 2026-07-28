Что нужно знать о новом LRT в Алматы

В Алматы продолжается подготовка к реализации проекта легкорельсового транспорта (LRT), который станет частью современной городской транспортной системы, рассказали в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта.
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