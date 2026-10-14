Русские разбушевались: Капризов, Подколзин, Свечников и Канцеров оформили по дублю в матчах НХЛ, Бучневич отдал три паса

Четыре россиянина оформили по дублю в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Андрей Свечников помог «Каролине» переломить ход противостояния с «Вашингтоном», а Кирилл Капризов хоть и не спас «Миннесоту» от поражения в схватке с «Виннипегом», но вырвался в лидеры гонки снайперов.