Настроение поганое. Теракт в «Крокусе» - как Цусима, что обнажила все гнилость и бессилие. Вопросов и неувязок – тьма.
ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ
Комментарии
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Александр Каблучко
🤣😂😂
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1 д.
Александр Каблучко
А прокуратура нарушений не обнаружила
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1 д.
Sergiy Che
...Ну зато диванные "проверяющие" теперь найдут что бы до....баться на месяц словоблудия-поучений и поиска "тоже виноватых" - как не посамоутверждаться на гробах "экспёрьдам" с продавленных диванов!
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20 час.
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