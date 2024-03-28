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ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ

ЦУСИМА НОМЕР …ДЦАТЬ

Настроение поганое. Теракт в «Крокусе» - как Цусима, что обнажила все гнилость и бессилие. Вопросов и неувязок – тьма.

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Комментарии
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Александр Каблучко
🤣😂😂
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1 д.
Александр Каблучко
А прокуратура нарушений не обнаружила
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1 д.
Sergiy Che
...Ну зато диванные &quot;проверяющие&quot; теперь найдут что бы до....баться на месяц словоблудия-поучений и поиска &quot;тоже виноватых&quot; - как не посамоутверждаться на гробах &quot;экспёрьдам&quot; с продавленных диванов!
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20 час.

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