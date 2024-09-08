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Царьград

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Полицейские задержали организаторов праздничного салюта в Челябинске

Полицейские задержали организаторов праздничного салюта в Челябинске

Фейерверк устроили в День города на набережной реки Миасс. Челябинцы в недоумении: все были в курсе, что в этом году праздничный салют на День города отменили указом мэрии, но файер-шоу всё-таки состоялось.

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