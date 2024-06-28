Ошибка Китая, которая будет ему дорого стоить

1941-1945

У этого автора жена тёща и тесть китайцы И родные дети от китайца Он только не знамо какого рода племени Пусть вспомнит отношение Китайцев к Дальнему Востоку И последнее нападение остров Даманский 2-15 марта и 11 сентября 1969 он просто прилипала в партии ХАКАМУДИ