Отношение к КНР у россиян различное. Одни считают Китай надежным союзником и благодарны за поддержку России в это непростое время.
Ошибка Китая, которая будет ему дорого стоить
Комментарии
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сергей шмельков
статья ни о чем
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14 час.
Nikolia Vovchenko
Какая"интересная""каша"в голове у "нашего"автора
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13 час.
1941-1945
У этого автора жена тёща и тесть китайцы И родные дети от китайца Он только не знамо какого рода племени Пусть вспомнит отношение Китайцев к Дальнему Востоку И последнее нападение остров Даманский 2-15 марта и 11 сентября 1969 он просто прилипала в партии ХАКАМУДИ
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6 час.
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