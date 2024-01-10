Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Голосование будет трехдневным С 15 по 17 марта в стране пройдет голосование на выборах президента. Решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки.
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