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«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 18-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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