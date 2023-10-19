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Закон и Порядок

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  • Юрий Солдаткин
    Пора вводить в школах телесные наказания. А если родители будут заступаться, то и их, публично, на главной площади, ч..."Вот те чиновники...
  • Светлана Шушпанникова
    и  что????  поедем  эту  шваль  забирать,может  уже  хватить  плевки  собирать???  а  ????Израильский "оази...
  • Samarium
    Вся эта шваль не нужна нам в России...Они предали ее и лучше бы им сюда не возвращаться....Израильский "оази...

Кусок г. не пахнет, если он в металле – Москва европейская

Кусок г. не пахнет, если он в металле – Москва европейская

А это теперь в Москве навсегда? – спрашивает журналист и политолог Иван СкориковОн напомнил: «27 августа 2021 года Собянин заявлял:"Установленная в Москве скульптура "Большая глина N4" швейцарского художника Урса Фишера простоит в городе еще девять месяцев.

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