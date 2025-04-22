Гастроли Школы-студии МХАТ пройдут в Дзержинске

26 и 27 апреля в Дзержинске пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. На сцене Дзержинского театра драмы студенты IV курса актёрского факультета под руководством заслуженного артиста РФ Евгения Писарева представят два дипломных спектакля: «Город, где мы» (16+) и «Лицей» (16+).