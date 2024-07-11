ФАС проверит цены на муку

Ведомство заинтересовали цены на этот товар, сообщает корреспондент УтроNews. «В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию», - сказано в заявлении.