ФАС проверит цены на муку

Ведомство заинтересовали цены на этот товар, сообщает корреспондент УтроNews. «В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию», - сказано в заявлении.
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