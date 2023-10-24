Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в Карелии

В Кондопоге в квартире жилого дома загорелись постельные принадлежности В понедельник в 11 часов утра на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Комсомольской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии