НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Новые условия для детей: как образовательные учреждения Республики Алтай готовят к учебному году

Новые условия для детей: как образовательные учреждения Республики Алтай готовят к учебному году

В Республике Алтай образовательные учреждения готовят к началу нового учебного года. В этом году организации примут около 47 тысяч школьников и студентов, а торжественные линейки пройдут в 174 школах по всему региону, сообщил председатель правительства республики Александр Прокопьев в своем канале в MAX.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии