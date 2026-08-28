Новые условия для детей: как образовательные учреждения Республики Алтай готовят к учебному году

В Республике Алтай образовательные учреждения готовят к началу нового учебного года. В этом году организации примут около 47 тысяч школьников и студентов, а торжественные линейки пройдут в 174 школах по всему региону, сообщил председатель правительства республики Александр Прокопьев в своем канале в MAX.
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