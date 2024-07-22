В здании железнодорожного вокзала в Лабытнанги обустроят смотровую площадку

В Лабытнанги продолжается ремонт «визитной карточки» города — железнодорожного вокзала. После реконструкции пятиэтажное здание поменяет облик, об этом в соцсетях рассказала глава Лабытнанги Марина Трескова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии