В «ПСЖ» оптимистично настроены насчет продления контракта с Доннаруммой. Соглашение истекает в июне 2026-го

В парижском клубе оптимистично настроены насчет нового соглашения с вратарем, сообщает GFFN. По данным источника, переговоры с 26-летним игроком сборной Италии проходят позитивно, мяч на стороне окружения Доннаруммы, но в целом есть общее желание продлить контракт.