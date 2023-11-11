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Унижения продолжаются. В Москве запустили новый проект для интеграции мигрантов – подробности

Унижения продолжаются. В Москве запустили новый проект для интеграции мигрантов – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Свежие новости "с полей" миграционной политики. Издание "Regnum" на днях сообщило, что московские юристы и общественники запустили проект, направленный на просвещение трудовых мигрантов из Средней Азии – в области российских традиций и соблюдения нашего законодательства.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
а может просто развернуть автобус в сторону кишлака - и нет проблем!
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1 час.
Геннадий Бережнов
Запустили проект, направленный на просвещение трудовых мигрантов из Средней Азии! Странный проект если не сказать более! Кто то думает, что эти люди чего то не понимают. Они прибыли с определённым желанием, устроить свою жизнь за счёт нас. Да ещё их и снабдили определённой методикой! Что то Путин опять молчит, а проблема то серьёзная.
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1 час.
vladstamp
Я что то не пойму!!! Они приехали в Россию и, что, Российские законы на них не распространяются??? А как же - не знание закона, не освобождает от ответственности!!! Нарушил закон мигрант, дали срок и на зону. Вступилась за него диаспора. Квалифицировать как ОПГ и диаспору следом на туже зону.
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27 мин.

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