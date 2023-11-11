Унижения продолжаются. В Москве запустили новый проект для интеграции мигрантов – подробности

ЕБ Елена Бреслова а может просто развернуть автобус в сторону кишлака - и нет проблем!

Геннадий Бережнов Запустили проект, направленный на просвещение трудовых мигрантов из Средней Азии! Странный проект если не сказать более! Кто то думает, что эти люди чего то не понимают. Они прибыли с определённым желанием, устроить свою жизнь за счёт нас. Да ещё их и снабдили определённой методикой! Что то Путин опять молчит, а проблема то серьёзная.