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Спасатель Халилов предупредил об опасности зонтов во время грозы

Спасатель Халилов предупредил об опасности зонтов во время грозы

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов призвал не оставаться на улице во время грозы и не прятаться под высокими деревьями.

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