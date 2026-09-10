Происшествия
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Происшествия

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Житель Чувашской Республики, ранее судимый за мошенничество, подозревается в новых фактах обмана

От противоправных действий злоумышленника пострадали две девушки, с которыми 23-летний чебоксарец знакомился в социальных сетях.

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