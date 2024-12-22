В Калининградской области УФАС проверило топливный рынок после подорожания бензина

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря, ФедералПресс. Министерство развития инфраструктуры Калининградской области попросило региональное управление УФАС предоставить отчет об анализе конкурентной среды на рынке торговли бензином из-за роста цен на топливо.
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