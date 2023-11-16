В Смоленске суд вынес приговор по делу подростка-зацепера, которому отрезало ноги

Семья мальчика решила взыскать с РЖД и «Ингосстраха» порядка 4 миллионов рублей Смоленский областной суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда семье подростка, получившему тяжелые травмы после опасной поездки на грузовом поезде.