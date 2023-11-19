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Эрдоган пригрозил Израилю иском о геноциде в Газе

Эрдоган пригрозил Израилю иском о геноциде в Газе

Турция готовит судебный иск о геноциде в секторе Газа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эродоган на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции, передает агентство Anadolu.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Эрдоган, как всегда, азартно балаболит и подтверждает, что он болен- самопиаром и манией неуравновешанности.....
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16 час.

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