Эрдоган пригрозил Израилю иском о геноциде в Газе

Турция готовит судебный иск о геноциде в секторе Газа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эродоган на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции, передает агентство Anadolu.
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