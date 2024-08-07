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РУССКИХ НЕ ЖАЛКО. КАК ЛИБЕРАЛЫ ИЗ "ЛЮДЕЙ С ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ" ОБОРАЧИВАЮТСЯ КРОВОЖАДНЫМИ МОНСТРАМИ

РУССКИХ НЕ ЖАЛКО. КАК ЛИБЕРАЛЫ ИЗ "ЛЮДЕЙ С ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ" ОБОРАЧИВАЮТСЯ КРОВОЖАДНЫМИ МОНСТРАМИ

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ У либералов припасено много красивых слов по поводу "ценности человеческой жизни" и "достоинства личности".

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Комментарии
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Алексей Тан
Если ЕВРЕЙ Вайсман, мечтает, превратить Россию в огромный концлагерь, обмотанной колючей проволокой и с током... то такая же мразь... истуканчик Жванецкий, мечтал.. вообще Россию раскатать... порода такая... паразитировать и ненавидеть.... ненавидеть и тут же паразитировать.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Если арабы добьют израиль,то дышать легче станет всем!
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22 час.
Алексей Тан
Израиль, всего лишь... форт-пост! СИОНИЗМА, геополитической структуры... или мировой паутины!...  необходимо, уничтожение Очага ЭТОЙ ЗАРАЗЫ.... а ЭТО иудейский Уолл стрит, и его американский шекель.. ДОЛЛАР.$$. ... будет уничтожен, этот очаг заразы... и вся паутина.. тут же сгниёт... и в ПРАХ...в землю уйдёт.
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22 час.

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