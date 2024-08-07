РУССКИХ НЕ ЖАЛКО. КАК ЛИБЕРАЛЫ ИЗ "ЛЮДЕЙ С ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ" ОБОРАЧИВАЮТСЯ КРОВОЖАДНЫМИ МОНСТРАМИ

Если ЕВРЕЙ Вайсман, мечтает, превратить Россию в огромный концлагерь, обмотанной колючей проволокой и с током... то такая же мразь... истуканчик Жванецкий, мечтал.. вообще Россию раскатать... порода такая... паразитировать и ненавидеть.... ненавидеть и тут же паразитировать.

Алексей Тан

Израиль, всего лишь... форт-пост! СИОНИЗМА, геополитической структуры... или мировой паутины!... необходимо, уничтожение Очага ЭТОЙ ЗАРАЗЫ.... а ЭТО иудейский Уолл стрит, и его американский шекель.. ДОЛЛАР.$$. ... будет уничтожен, этот очаг заразы... и вся паутина.. тут же сгниёт... и в ПРАХ...в землю уйдёт.