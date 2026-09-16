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Царьград

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УМВД возбудило дело о жестоком обращении с собакой в Орле

УМВД возбудило дело о жестоком обращении с собакой в Орле

В Орле полиция возбудила уголовное дело против жителя, уличённого в жестоком обращении с собакой. Инцидент был зафиксирован на видео.

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