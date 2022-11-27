ИЗВЕСТИЯ iz

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Такая доля: в сфере МСП больше всего мобилизованных в среднем бизнесе

Такая доля: в сфере МСП больше всего мобилизованных в среднем бизнесе

В МСП частичная мобилизация в большей мере коснулась сотрудников среднего бизнеса. О том, что их работники получили повестки из военкомата, сообщила половина представителей среднего предпринимательства, показало исследование ПСБ (есть у «Известий»).

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