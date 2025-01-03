Правительство утвердило список законопроектов для Госдумы на 2025 год

Правительство России подготовило перечень приоритетных законопроектов для внесения в Госдуму в 2025 году, направленных на улучшение социальной сферы, экономическое развитие и повышение качества управления.
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