Запущена масштабная компания по снятию Шепелева с эфира "России-1"

Надо прекратить третировать население России! Нечего шепелевым делать в российских СМИ в любом виде! Но вопрос: а кто его туда тащит? Вот этих людей в СМИ и надо немедленно увольнять!!!...и призвать в армию на Донбасс! Пусть воочию увидят, что натворила нацистская мразь на земле Донбасса!

Елена Картавцева

Буквально сегодня смотрела новости по РТР и там был сюжет про Шепелева. Представьте себе, как диктор с восторгом говорила, что люди с нетерпением ждут выхода этой новой шепелевской программы. Показали Шепелева, который «тусуется» в каком-то городке Донбасса (извините, от возмущения просто вылетело из головы название населенного пункта!), рассказывает о том, как волонтеры спасают бездомных собак и как он помогает животным. Кстати, ни одного слова от Димона не прозвучало о людях, которые пострадали больше, чем собаки. Вот и думаю, почему это чмо переключился именно на животных? Наверно, потому что любви к людям у него не было и не будет?!