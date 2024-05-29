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Греческий историк: «Россия – мирный мост между Востоком и Западом»

Греческий историк: «Россия – мирный мост между Востоком и Западом»

Георгиос Романос Греческий писатель и историк Георгиос Романос убеждён: война Запада с Россией началась не вчера, а ведётся в различных формах на протяжении восьмидесяти лет, и спровоцированные события на Украине – часть этого противостояния.

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