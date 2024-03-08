Предприниматель Илон Маск написал в соцсетях о «грустной правде» в ответ на рассуждения Эрика Принса.
"Американский Пригожин" выкинул белый флаг перед Москвой. ЧВКшники из США приводят в чувства Белый дом
Комментарии
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Людмила Лиханова
Полностью с вами согласна. С самого начала я об этом говорила на вопли почему мы не спешим. А зачем? Чтобы осталось много упертых зомби за спиной? Так что не мы провозгласили: "До последнего украинца"...вот и пусть до последнего ...
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4 час.
dverry garry
чувак, местоимение НИКТО ПИШЕТСЯ СЛИТНО едрен батон
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3 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Абсолютно ВЕРНО! Это как с ИГИЛ! АмерикоССЫ это затеяли и хотят чтобы это было у наших границ. О вступлении У уже речи не идёт, а вот всё остальное возможно.
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3 час.
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