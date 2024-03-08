"Американский Пригожин" выкинул белый флаг перед Москвой. ЧВКшники из США приводят в чувства Белый дом

Людмила Лиханова

Полностью с вами согласна. С самого начала я об этом говорила на вопли почему мы не спешим. А зачем? Чтобы осталось много упертых зомби за спиной? Так что не мы провозгласили: "До последнего украинца"...вот и пусть до последнего ...