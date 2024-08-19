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The Economist: ВСУ собирались атаковать Брянскую область вместе с Курской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались атаковать Брянскую область вместе с Курской. Издание The Economist узнало, что украинские войска до нападения на Курскую область планировали атаковать Брянщину.

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